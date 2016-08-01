Хабаровск, 1 августа, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Офшорный порт Ванино Хабаровского края в одноимённом Свободном порту работает с прибылью, а налогов не платит годами. Долг в местный бюджет перевалил за 160 миллионов рублей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации. Ситуация обострилась настолько, что стала предметом обсуждения на расширенном заседании правительства региона.

Ричард Уэстолл. Дамоклов меч

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Предыстория. ОАО «Ванинский морской торговый порт» является правопреемником основанного в 1943 году одноименного предприятия. В 2012 году компания «Мечел» купила у государства контрольный пакет за беспрецедентную сумму — 15,5 миллиардов рублей.

Почти сразу 71% акций был перепродан трем кипрским офшорам. Под громкие разговоры «о деофшоризации».

Но лихорадить порт Ванино начало еще до скандальной приватизации и перепродажи. В декабре 2011 года более 300 докеров, тогда еще государственного порта Ванино, вышли на главную площадь поселка на митинг. Вышли организованно, под предводительством своего «Независимого профсоюза», с плакатами и требованиями. Требования были адресованы тогдашнему руководству порта. Люди были возмущены копеечными зарплатами, плохими условиями труда.

Наиболее вероятным покупателем контрольного пакета ОАО «Ванинский морской торговый порт» в Ванино считали EN+ Олега Дерипаски: компания осуществляла перевалку алюминия через порт, интереса своего к приобретению актива не скрывала. Накануне торгов представители компании в режиме онлайн в местной социальной сети отвечали на вопросы докеров о том, как будет строиться дальнейшая работа.

Но порт приобрела группа «Мечел». За немыслимую по оценкам многочисленных специалистов сумму в 15,5 миллиардов.

О «Мечеле» ванинцы знали лишь, что компания отягощена многомиллиардными долгами. Затем важнейший стратегический российский порт ушел в оффшор.

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Помимо приобретения ОАО «ВМТП», компания заявляла о намерении построить новый угольный терминал на северном берегу бухты Мучке. Однако в 2014 отказалась от строительства.

С тех пор напряженная обстановка вокруг порта перешла в режим перманентной: порт, расположенный буквально под окнами жилых домов, засыпает Ванино угольной пылью. Периодически руководство предпринимает попытки снизить пыление. Но результаты почти не видны — даже влажное лето побережья, с густыми туманами, не спасает от пыли и черного налета на подоконниках.

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Начало конца?

Докеры, а также жители Ванино потеряли специализированный профилакторий, построенный портом для оздоровления своих сотрудников. Новый собственник в оздоровлении персонала оказался не заинтересован. Сейчас в здании профилактория общежитие для приезжих сотрудников ОАО.

Многие из местных работников попали под сокращение. Также из порта ушли различные грузы, нарабатывавшиеся десятилетиями.

Ванинский транспортный прокурор возбудил в отношении руководства порта административное производство в связи с использованием федеральной собственности с нарушением норм и правил эксплуатации. Речь идет о причалах морского порта Ванино, являющихся федеральной собственностью и находящихся в аренде у стивидорной компании ОАО «Ванинский морской торговый порт». Причалы в порту разрушаются. В 2014 году прокурор дважды обращался по этому поводу в суд. В марте текущего года на очередном причале образовался провал. Вопреки требованиям действующего законодательства, руководство стивидорной компании не обратилось к специализированной организации для обследования сооружения и его ремонта. Причал «подлатали» без экспертизы и продолжали эксплуатировать. Прокурор направил соответствующее заявление в суд. ФГУП «Росморпорт», собственник гидротехнических сооружений порта, планирует капитальные ремонты в 2017 году. Однако, если причалы будут отремонтированы за федеральные деньги, «Росморпорт» вполне может отдать их в аренду другой стивидорной компании.

Компания «Мечел» начала строительство жилья для сотрудников. Один многоквартирный дом построен и стоит почти пустой. Второй не достроен. Незавершенная стройка как «бельмо на глазу» торчит посреди Ванино. Местная строительная компания, выигравшая тендер на строительство, долго судилась, чтобы получить деньги за уже возведенные объекты.

Прибыль есть — налогов нет

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил всем ответственным ведомствам решить вопрос по долговым обязательствам в ближайшее время.

Присутствовавший на совещании представитель администрации Ванинского района попросил обратить самое пристальное внимание на вопиющую ситуацию: прибыльное предприятие годами числится в налоговых должниках:

«Предприятие заканчивает период производственно-хозяйственной деятельности с прибылью в 900 миллионов рублей. При этом задолжало Ванинскому району 160 миллионов рублей и не платит! Опасение вызывает тенденция, когда собственник предприятия берет кредиты для решения своих проблем в центральной части России и вешает их на Ванинский порт», — подчеркнул чиновник.

В управлении федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю отметили, что до недавнего времени Ванинский порт пользовался особым механизмом уплаты налогов в бюджеты, но в сегодняшней ситуации, когда налоговые недоимки находятся на очень высоком уровне, это больше продолжаться не может:

«С 1 сентября никаких поблажек для этого предприятия не будет, взыскивать станем в установленном порядке», — отметил главный налоговик края Сергей Ефремов.

Региональный минфин подтвердил, что у ОАО «Ванинский морской торговый порт» возникают проблемы с уплатой налогов.

«Дамоклов меч»?

Офшорный порт Ванино не первый год вызывает постоянные опасения как у местных, так и региональных властей. Проблемное предприятие — один из крупнейших работодателей Свободного порта. Район уже пережил серьезные сокращения: работы лишились почти все сотрудники таможни, порядка 100 человек, тяжело «выздоравливает» деревоперерабатывающий гигант «Аркаим», а в памяти чиновников районного и краевого уровня еще свежи митинги рабочих, лишившихся высокооплачиваемых рабочих мест и требовавших погасить долги по зарплате.

Кризис вынудил закрыть свои предприятия многих представителей малого бизнеса. В порту Ванино, даже с учетом прошедших ранее сокращений, работает порядка 1000 человек. О невыплате заработной платы работникам стивидорной компании пока не слышно. Но по итогам первого квартала 2016 года Акционерное общество не уплатило страховые взносы на обязательное социальное страхование работников, на случай временной нетрудоспособности и материнства, в общей сложности на сумму свыше 5 миллионов рублей. Задолженность была погашена только после вмешательства транспортной прокуратуры. Таким образом, регион, ожидавший получить от приватизации своего крупнейшего порта перспективного инвестора, который превратил бы Ванинский порт из стагнирующего в перспективный, получил аналог мифологического «Дамоклова меча» — подвешенного на тонком волоске и готового рухнуть в любую минуту.