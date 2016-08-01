Киев, 1 августа, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк резко отреагировал на заявления кандидата в президенты США от Консервативной партии Дональда Трампа о Крымском полуострове, назвав его слова «преступлением против этических и цивилизационных принципов». Свое яркое обращения «городу и миру» бывший глава правительства Украины опубликовал 31 июля на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

Продвигая тезис о том, что «весь свободный мир» держится на лидерстве США, Яценюк выразил беспокойство тем, что заявления, подобные сделанному Дональдом Трампом, способны бросить вызов современному миропорядку и международному праву. В результате чего, предостерегает Яценюк, мир может быть разрушен.

Кроме того, экс-премьер выразил надежду, что не все республиканцы США поддерживают подобные высказывания Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил о том, что готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью Российской Федерации. Кандидат в президенты напомнил, что народ Крыма хотел быть с Россией, а не с Украиной, а на этом основании США могут пересмотреть свое мнение по этому вопросу. Кроме того, Трампом также было заявлено, что в случае, если он станет главой Белого дома, то рассмотрит вопрос о снятии антироссийских экономических санкций.

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Также сообщалось, что позиция Франции относительно Крымского полуострова также может измениться после президентских выборов, намеченных на весну 2017 года.

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