Вашингтон, 1 августа, 2016, 06:39 — ИА Регнум. Откровенные снимки жены кандидата в президенты США Дональда Трампа стали достоянием общественности. В воскресенье, 31 июля, американская газета New York Post на первой полосе разместила снимки обнаженной супруги Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Опубликованные газетой фото были сделаны еще в 1995 году французским фотографом Але де Боссевиль для журнала Max. Как пишет New York Post, ранее эти фотоснимки никогда не публиковались. Это событие носит, безусловно, дискредитирующий Трампа характер. Сам материал в американском издании имеет название «Играющая глазами должность: Вы никогда не видели такую потенциальную первую леди».

По словам автора фото, «очень важно показать красоту и свободу женщины», в связи с чем де Боссевиль и гордится своей работой.

Комментируя снимки, миллиардер заявил, что Меланья была одной из самых успешных моделей и участвовала во множестве фотосессий. Причем опубликованные газетой снимки были сделаны еще до знакомства кандидата в президенты и экс-фотомодели. Также Трамп отметил, что в Европе распространять снимки такого формата является модным.

Напомним, что сейчас в США в полном разгаре предвыборная кампания. Республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон борются за голоса избирателей. На протяжении всей президентской гонки против миллиардера ведется информационная война. Как ранее писало National Interest, в адрес представителя Республиканской партии часто звучат «сомнительные» и «истеричные» обвинения. Произошло это во многом потому, что Трамп своими многочисленными высказываниями «разгневал пропагандистов холодной войны против России», считает издание.

Более того, в американских СМИ недавно писали о том, что взлом компьютерной сети Национального комитета Демократической партии и утечка 20 тыс. электронных писем на WikiLeaks не обошлись без участия Трампа. Миллиардера даже называли «троянским конем Путина». Как писало The Wall Street Journal, российские хакеры взломали сеть демократов, чтобы помочь Трампу выиграть на выборах.