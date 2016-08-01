Лондон, 1 августа, 2016, 04:33 — ИА Регнум. В воскресенье, 31 июля, в Лондоне произошел инцидент на 60-метровом аттракционе Starflyer. Во время поездки аттракцион сломался, из-за чего люди провисели в воздухе почти четыре часа. Об этом пишет Sky News.

Скриншот с twitter.com/AndrewNWalker Аттракцион

Starflyer располагается неподалеку от знаменитого колеса обозрения London Eye. В кабинах находились 19 человек, большинство из которых туристы. Операция по спасению людей длилась на протяжении трех с половиной часов.

Для эвакуации людей были вызваны пожарные наряды, они задействовали многосекционную выдвижную лестницу с платформой. Туристов, застрявших в кабинах аттракциона, поочередно доставали, потом перемещали на платформу и спускали на землю.

В результате этого мероприятия пострадавших и раненных не было. В свою очередь, компания, владеющая аттракционом начала проверку по этому инциденту.

Подобные инциденты на аттракционах не редкость. Например, в июне 2013 года в центральном парке развлечений им. Горького в Перми на «Американских горках» пострадала женщина. Она выпала из кабинки и упала на землю с высоту примерно в три с половиной метра. После этого женщина попала в больницу и через пару дней скончалась от полученных травм.