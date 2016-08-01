Якутск, 1 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Баллотирующийся в Госдуму от «Справедливой России» Федот Тумусов намерен жаловаться в избирком региона на организованный представителями власти республики административный беспредел. Он заявил о том, что видел листы с подделанными подписями в поддержку другого кандидата в федеральные депутаты — госсоветника Якутии Андрея Борисова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я был в шоке! — написал Федот Тумусов в своём Facebook. — Абсолютно наглядно видна вся технология фальсификации».

В соцсетях «эсер» опубликовал фото подписных листов за Андрея Борисова, на котором видно, что в них заполнены только две последние колонки — дата и подпись. По словам Федота Тумусова, заполняла листы жительница села Хоро Верхневилюйского района, куда кандидат приехал на встречу с избирателями.

Увиденное Федот Тумусов назвал вопиющим нарушением закона.

«Подделка подписей видна невооруженным глазом, — уверен эсер. — Мне стало очень жалко сельскую женщину. Ее же заставляют это делать. А ведь это уголовно наказуемое деяние. Её, наверно, припугнули, угрожали, что лишат куска хлеба».

Федот Тумусов считает, что подделка подписей, идёт не по команде Андрея Борисова. «Тут команды дает другой Борисов. А как это соотносится с провозглашенным у нас в России курсом на честные, легитимные выборы без административного произвола губернаторов?», — возмущён справедливоросс.

В избиркоме республики корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили подделку подписных листов. «Жалоба не поступала, информация не проверена», — отметила заместитель председателя избирательной комиссии Якутии Екатерина Андреева. Вывод, что подписи поддельны, нельзя сделать на основании того, что в листах заполнены только 2 последние колонки, также пояснила она.

В приёмной Андрея Борисова пообещали в ближайшее время прокомментировать обвинения в фальсификации подписей избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, именно Андрея Борисова, однофамильца главы Якутии Егора Борисова, эксперты называют кандидатом от власти, призванным заменить одномандатника от «Единой России», которого региональному отделению правящей партии запретили выдвигать из-за межпартийного соглашения. Решение было принято в пользу «эсера» Федота Тумусова, уверяли политологи, и выдвинувшийся затем самовыдвиженцем госсоветник Якутии Андрей Борисов призван «оттянуть» голоса у кандидата «Справедливой России» по одномандатному округу. Но сначала ему нужно собрать 18,5 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата.

Напомним, по одномандатному округу Якутии в Госдуму баллотируются 12 человек, в том числе четверо самовыдвиженцев: однофамилец возглавляющего региональный список «Единой России» главы Якутии Егора Борисова — Андрей Борисов, представительница Якутского регионального отделения Общества «Знание» Зоя Соловьёва, председатель совета муниципальных образований Якутии Максим Местников и сопредседатель регионального отделения ОНФ, член фракции «Единой России» в Госсобрании республики Алёна Атласова. Представлять ЛДПР на выборах будет депутат регионального парламента Гаврил Парахин, КПРФ — секретарь регионального отделения партии Пётр Аммосов, «Справедливую Россию» — занимающий место в текущем созыве Госдумы Федот Тумусов.

От партии «Коммунисты России» баллотируется пенсионер Александр Лазарев, от «Партии роста» — предприниматель Айсен Тихонов, от российской экологической партии «Зеленые» — директор ООО «Эффект» Айтал Ефремов, от «Яблока» — соучредитель «Диссернета» Андрей Заякин. Генеральный директор «Якутскэнерго» Олег Тарасов, которого ждали на выборы как самовыдвиженца, идёт на выборы от «Родины».