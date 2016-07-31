Кабул, 1 августа, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Запрещенная в России исламистское движение «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Noticias Reporta.

Скриншот с twitter.com/NoticiasReporta Взрыв в Кабуле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в понедельник ночью мощный взрыв прогремел в столице Афганистана. Инциденту предшествовало отключение электроэнергии в нескольких районах города.

Известно, что взрыв произошел в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой. Это случилось возле отеля для иностранцев. После чего четверо нападавших попытались прорваться не территорию гостиницы. Информации об убитых и раненных пока нет.

В последнее время ситуация в Афганистане в значительной степени осложнилась. «Талибан» (организация запрещена в РФ), ранее захватившая часть сельских районов, пытается взять под контроль новые территории.