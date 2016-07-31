Ереван, 1 августа, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Полиция Армении опубликовала видео, где зафиксирован момент сдачи вооруженной группы «Сасна црер» (Сасунские храбрецы) властям Армении. Члены группы заранее сложив оружие, провели перекличку и по одному стали выходить к представителям Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Полиция Армении Момент задержания одного из членов «Сасна црер»

Многие пользователи соцсетей вспомнили по этому поводу известную сцену из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», об обезвреживании банды «Чёрная кошка» во главе с «Горбатым».

Согласно сообщению СНБ Армении, члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям Армении «благодаря слаженным и последовательным действиям спецподразделений правоохранительных органов Армении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все члены вооружённой группы «Сасна Црер», 17 июля захватившие полк ППС Армении в Ереване, обезврежены, задержаны 20 человек.

«СНБ Армении сообщает, что антитеррористическая операция, направленная на освобождение территории полка ППС полиции Армении завершена. Благодаря слаженным и последовательным действиям спецподразделений правоохранительных органов Армении члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям Армении. Задержано 20 террористов. Территория полка ППС полностью освобождена», — говорится в сообщении СНБ Армении.

Ранее о намерении сдаться сообщил один из лидеров группы Варужан Аветисян.