Как сдавалась вооруженная группа в Ереване: полиция опубликовала видео
Ереван, 1 августа, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Полиция Армении опубликовала видео, где зафиксирован момент сдачи вооруженной группы «Сасна црер» (Сасунские храбрецы) властям Армении. Члены группы заранее сложив оружие, провели перекличку и по одному стали выходить к представителям Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
Многие пользователи соцсетей вспомнили по этому поводу известную сцену из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», об обезвреживании банды «Чёрная кошка» во главе с «Горбатым».
Согласно сообщению СНБ Армении, члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям Армении «благодаря слаженным и последовательным действиям спецподразделений правоохранительных органов Армении».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, все члены вооружённой группы «Сасна Црер», 17 июля захватившие полк ППС Армении в Ереване, обезврежены, задержаны 20 человек.
«СНБ Армении сообщает, что антитеррористическая операция, направленная на освобождение территории полка ППС полиции Армении завершена. Благодаря слаженным и последовательным действиям спецподразделений правоохранительных органов Армении члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям Армении. Задержано 20 террористов. Территория полка ППС полностью освобождена», — говорится в сообщении СНБ Армении.
Ранее о намерении сдаться сообщил один из лидеров группы Варужан Аветисян.