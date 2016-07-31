Санкт-Петербург, 31 июля, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Для Санкт-Петербурга День Военно-Морского флота — один из главных и самых любимых праздников. В тысячах городских семей есть люди, прямо или косвенно связанные с военным флотом России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM 16 судов ленинградской военно-морской базы в акватории Невы

Юлия Карнаева ИА REGNUM День ВМФ

Действующие и бывшие военнослужащие ВМФ — матросы и офицеры, морские пехотинцы, курсанты военно-морских училищ, а также специалисты прославленных предприятий и конструкторских бюро, создающих морской щит России — Адмиралтейских верфей, Балтийского завода, Северной верфи, ЦКБ «Рубин», «Малахит», «Алмаз» и многих других.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Репетиция Дня ВМФ

В 2016 году День ВМФ в Петербурге отмечался особенно торжественно и широко в связи с тем, что он дал старт мероприятиям, которые пройдут в России в честь 320-й годовщины создания регулярного российского флота.

Юлия Карнаева ИА REGNUM 2 часа ожидания парада

Высокий статус праздника был подчеркнут тем, что в акваторию Невы вошло сразу 16 кораблей, что необычайно много, а принимал парад на адмиральском катере главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, президент России Владимир Путин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Владимир Путин прибыл на День ВМФ в Санкт-Петербург

На набережных Невы еще с раннего утра собрались тысячи людей, чтобы увидеть «в кильватерном гордом строю» новейшие надводные корабли и совсем недавно построенную в городе на Неве подлодку «Краснодар», которой вскоре предстоит нести службу на Черноморском флоте.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подводная лодка «Краснодар» в акватории Невы

А суперсовременный фрегат «Адмирал Эссен», бросивший якорь в самом почетном месте, у Дворцового моста, уже вошел в состав сил Черноморского флота и будет базироваться в Севастополе. Вместе с ним в петербургском параде приняли участие корвет «Бойкий», малый противолодочный корабль «Казанец», базовые тральщики «Александр Обухов» и БТ-115, рейдовый тральщик РТ-57, гвардейский ракетный катер «Димитровград», десантные катера.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные корабли за Благовещенским мостом. Ракетный катер «Димитровград»

Своё место в парадном строю на Неве также заняла яхта «Эдвенчер», подаренная британским принцем Чарльзом городу и ВМФ России на 300-летие Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военная парусная яхта «Эдвенчер», подаренная Петербургу принцем Чарльзом

А самым почетным участником парада стал легендарный крейсер «Аврора», который накануне праздника после ремонта в Кронштадте вернулся к месту своей вечной стоянки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В День Военно-Морского флота

Владимир Путин в сопровождении командования ВМФ России и Балтийского флота обошел на катере выстроившиеся на Неве корабли и поздравил с праздником военных моряков, членов их семей и сотрудников кораблестроительных предприятий Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Моряки

Завершился парад в честь Дня ВМФ прохождением торжественным маршем военнослужащих Ленинградской военно-морской базы на Сенатской площади, у памятника основателю российского флота — Петру Великому.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парад кораблей в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

В 22:00 петербуржцев и гостей города ждет праздничный фейерверк, который будет запущен с пляжа у Петропавловской крепости.

Юлия Карнаева ИА REGNUM У здания Сената и Синода

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