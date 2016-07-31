Прага, 31 июля, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Тот, кто следит за российской политикой, не может обойти вниманием ликование российских пропагандистов. Россия чувствует себя выигравшей спор, получив подтверждение кажущейся «слабости» ЕС. На фоне которой особенно выпукло смотрится мнимая «сила» российского государства под руководством президента Владимира Путина, пишет газета Hospodářské noviny (HN).

Jedimentat44 Путин в глазах Запада

В картине мира российской пропаганды, в то время как ЕС разваливается, Россия занимается «собиранием земель». Путин, который как-то назвал развал Советского Союза «крупнейшей катастрофой», желал бы распада ЕС. Он радостно приветствовал неприятные результаты «брекзита», назвав их волей «подавляющего большинства». По мнению Путина, якобы ни один народ «не хочет поддерживать и субсидировать более слабую экономику и развивать другие государства». Он считает, что это «очевидный факт». Путин кажется, что европейцы недовольны резким снижением уровня безопасности из-за миграционных процессов, добавляет HN.

Впрочем, ситуация с «брекзитом» вовсе не однозначная. Многие лидеры ЕС считают, что обязательные для всех государств ЕС решения Европарламента выше, чем волеизъявление народов отдельных стран. В то же время у подавляющего большинства граждан Великобритании сложилось впечатление, будто концентрация власти в руках Брюсселя слишком велика. И это, судя по результатам опросов, очень многим в Британии не по вкусу. Более интересной является оценка «брекзита» со стороны российских независимых экспертов, которые подчеркивают важность европейской интеграции в контексте глобализации. Историк Владимир Абаринов, например, пишет, что хотя Путин на словах отказался вмешиваться в дела Британии, его пропагандистская и диверсионная машины заточены на дестабилизацию и расшатывание ЕС изнутри, так как его задача расколоть Европу и доминировать в ней, принуждая отдельные страны плясать под его дудку и играть по его правилам. А вот совладать с единой Европой ему не по силам, добавляет издание, поэтому Путин и стремится уничтожить Евросоюз.