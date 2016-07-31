Лондон, 31 июля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. «У НАТО не окажется ни единого шанса против российского суперсекретного подводного флота, который будет неудержим в Третьей мировой войне. Русские ядерные машины смерти находятся, в том числе, и в водах, омывающих Великобританию, об этом уже не раз сообщалось, — бьет в тревожный колокол корреспондент таблоида Марк Ходж. — У Путина уже есть пусть небольшая, но очень мобильная и мощная группа подлодок, способных запускать свои ядерные ракеты и торпеды в любую точку мира. Путин восстановил Россию в качестве основного игрока на мировой арене, после того, как СССР распался. Сегодня патрульную субмарину Путина можно обнаружить где угодно. И что особенно неприятно, русские дежурят возле базы королевского британского флота Фаслейн в Шотландии».

Andrey Korchagin Российская подводная лодка

По данным журналиста, почерпнутым им из доклада Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies — CSIS), Россия «строит очень большое количество маленьких атомных подводных лодок, способных погружаться на глубину в несколько тысяч метров. Не требуется много фантазии, чтобы представить, для чего могут быть использованы такие средства транспортировки ядерных зарядов. К этому нужно добавить, что новые атомные субмарины русских двигаются практически бесшумно и укомплектованы всеми самыми современными системами РЭБ, позволяющими не только подлодке оставаться невидимой для противника, но и парализовать все его электронные системы».

«Это — самая скрытная часть подводного флота России, — уверяет Ходж. — Она даже не состоит под началом командования ВМФ, а управляется специальной группой людей в Министерстве обороны РФ».