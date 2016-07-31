Санкт-Петербург, 31 июля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Более 800 человек на пяти пассажирских судах в Финском заливе почтили память погибших моряков. Традиционное памятное мероприятие накануне Дня ВМФ ежегодно собирает родственников, друзей и сослуживцев погибших со всей России и из-за рубежа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В ожидании теплохода

Юлия Карнаева ИА REGNUM К празднику готовы

Организатором акции является Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Клуб подводников чтит память моряков в Финском заливе

Вместе с участниками траурного ритуала в море отправляется священник. После проведения панихиды собравшиеся чтят память погибших, опуская на воду цветы и венки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Начало службы на воде

По словам председателя совета Клуба, капитана I ранга, Игоря Курдина, желающих посетить мероприятие с каждым годом становится всё больше.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Возложение цветов в Финском заливе

В этом году выход в море завершился проходом теплоходов рядом с крейсером «Аврора», вернувшимся в Петербург после ремонта, и осмотром военных кораблей, прибывших в город на парад в честь дня ВМФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Санкт-Петербург прибыли военные корабли

Участники акции рассказали корреспонденту ИА, что несколько лет назад в этот день поприветствовать собравшихся подводников и их родственников выходил весь экипаж легендарного крейсера. Но в этом году Клубу отказали «сверху», объяснив просто — «не рационально».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Родственники и друзья погибших моряков

Справка:

Санкт-Петербургский Клуб Моряков подводников (СПб КМП) был образован 25 ноября 1994 по инициативе нескольких уволившихся в запас подводников 3 флотилии подводных лодок СФ как независимое, некоммерческое, добровольное общество. Главной целью Клуба стала социальная помощь действующим и уволенным в запас офицерам ВМФ и их семьям. За годы своего существования Клуб стал международной организацией и расширил сферу деятельности. Девиз Клуба: Подводный флот не служба, не работа и не вид деятельности, — это судьба и религия!