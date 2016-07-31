Екатеринбург, 31 июля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Екатеринбург днём 31 июля потерял ещё один старинный особняк. «Дом Холмогоровых» на улице Куйбышева, 41, уничтожен, несмотря на усилия общественников, которые несколько лет боролись за его сохранение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оскар Май. Екатеринбург, общий вид. 1874

Как сообщает общественник Олег Букин, строители отказались останавливать работы. Защитники архитектурного наследия надеялись на помощь полиции, но стражи порядка не стали препятствовать строителям.

Отметим, Екатеринбург практически ежегодно теряет старинные здания. Ещё в 1990-х годах в районе проспекта Ленина и улиц Белинского, Розы Люксембург, 9 января, Февральской Революции, Куйбышева, Радищева и других были сохранены целые исторические кварталы. Теперь же основная часть территории застроена современными зданиями. Как считают общественники, по сути, Екатеринбург утратил старинный дух.

Снесённый сегодня «Дом Холмогоровых» был построен в 1907 году. Примечательно, что в ноябре 2014 года омский эксперт Олег Свиридовский рекомендовал его для включения в реестр памятников истории и культуры регионального значения. Документ размещён на официальном сайте свердловского Мингосимущества.

Однако в конце 2015 года была проведена повторная экспертиза, которая опровергла выводы омского эксперта. 28 декабря общественное движение «Реальная история», которое уже несколько лет занимается защитой объектов культурного наследия, разместило в интернете петицию с требованием оформить охранный статус зданию на Куйбышева, 41. Но эта мера не помогла сохранить старинный дом.

Сейчас под угрозой уничтожения оказался особняк на улице Мельникова, 14. Все силы общественники бросили на его защиту. А тем временем, дама, которая заявила, что дома на Куйбышева, 41 и Мельникова, 14 не имеют исторической ценности, лишилась полномочий государственного эксперта. Но общественники настроены пессимистично. Олег Букин отмечает, что госэксперты в последнее время меняются часто. Одни уходят, а заступившие на их место продолжают дело предшественников и дают экспертные заключения, результатом которых оказывается не защита культурного наследия, а его уничтожение.

Общественница Марина Сахарова ещё в 2012 году в интервью ИА REGNUM заявляла, что меры по защите в Екатеринбурге культурного наследия неэффективны. «Такого масштаба уничтожения исторической среды буквально всего за несколько лет, наверное, нет нигде», — сказала общественница. Несколько лет назад активисты провели сверку объектов культурного наследия. И недосчитались десятков старинных зданий. При этом ответственные за снос охраняемых зданий отделываются либо штрафом, либо лёгким испугом, а порой и вовсе остаются безнаказанными.

Общественники много лет борются за сохранение старинных домов. Но пока их усилия не дают результата. Стоит констатировать: в настоящее время они не в силах спасти историческую застройку от уничтожения. Они просто не могут преодолеть напор застройщиков, за которыми зачастую стоят рычаги и финансовые ресурсы. Зачастую и представители власти лишь делают вид, что заботятся о сохранении объектов культурного наследия.

Кроме того, сами старинные дома, за исключением наиболее крупных объектов, не эксплуатируются и находятся в обветшавшем состоянии. Власти порой готовы сдавать их в аренду, но одним из условий договоров является ремонт за счёт арендатора. При этом ремонт в здании-памятнике спряжён с трудностями, на которые готовы пойти далеко не все арендаторы. Всё это приводит к тому, что здания приходят в аварийное состояние. Последствия не заставляют себя ждать. Так, 18 июля в городе Ирбите рухнула часть стены дома, который был построен в 1859 году. Власти планировали отремонтировать этот памятник архитектуры регионального значения, но дом так и не дождался многообещанного ремонта.