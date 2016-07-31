Брянск, 31 июля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В Брянской области мотоциклист въехал в группу подростков, шедших по краю проезжей части. Как сообщает Управление МВД России по региону, в результате ДТП погибли 2 человека.

driver Photographer Мотоциклист

Трагедия произошла в субботу вечером, 30 июля, на территории поселка Стеклянная Радица в Брянском районе.

«В результате столкновения водитель мотоцикла и 15-летняя девочка скончались от полученных травм, 15-летняя и 14-летний пешеходы с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.