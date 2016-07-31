Вашингтон, 31 июля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Спецслужбы России причастны к кибератаке на компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии (НКДП), в результате которой в публичный доступ попала переписка руководства партии. Об этом, как сообщает Reuters, заявила кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

Blue Coat Photos Компьютерная безопасность

«Мы знаем, что это российские спецслужбы взломали (сервера) DNC, и мы знаем, что это они устроили обнародование многих электронных писем», — говорит экс-госсекретарь США.

Кроме того, Клинтон обвинила кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что он выражает поддержку президенту России Владимиру Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля текущего года достоянием общественности стала переписка членов Национального комитета Демократической партии США, опубликованная организацией Wikileaks.

Публикация корреспонденции со взломанного почтового ящика уже стоила председателю комитета Дебби Вассерман-Шульц ее поста.

Читайте также: Обама не исключил «влияния» России на ход выборов в США