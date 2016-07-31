Тбилиси, 31 июля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Ученые международной экспедиции, проводившие исследования на акватории Черного моря, установили, что на максимальных глубинах (до двух тысяч метров) могут обитать живые организмы, отличные от анаэробных (осуществляющих свою жизнедеятельность без доступа кислорода) бактерий. К соответствующим выводам пришли ученые международной группы, в состав которой вошли представители Грузии, Украины и пяти стран Евросоюза. О предварительных результатах исследований в субботу, 30 июля, сообщает пресс-служба Национального агентства охраны окружающей среды Грузии.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

Научные изыскания были выполнены в рамках проекта ЕС и Программы развития ООН (ПРООН) «Улучшение природоохранительного мониторинга Черного моря»)EMBLAS.

Как выяснили ученые во время обработки собранных на разных участках моря биологических проб, прежние теории о том, что в Черном море на глубине более 150−200 метров в сероводородной среде в условиях отсутствия кислорода могут обитать лишь адаптированные бактериальные формы жизни, неверны. Живые организмы были обнаружены учеными на глубине 1960 метров, однако источник не указывает ни таксономической характеристики обнаруженных организмов, ни типа их питания.

Кроме того, в отчете указывается, что во время выполнения мониторинга черноморского побережья Грузии было собрано 233 гидробиологические пробы, в том числе с глубоководных участков. Ученые собрали 62 пробы фитопланктона, мезозоопланктона, макрозоопланктона и ихтиопланктона — 53, 48 и 48 проб соответственно, а также 22 пробы зообентоса.

Напомним, Черное море имеет площадь около 422 тысяч кв. км, его максимальная глубина достигает 2210 м.