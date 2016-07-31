Вашингтон, 31 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания главой Белого дома готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает НТВ, заявил сам американский миллиардер.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

«Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были прежде, — говорит Трамп. — И это тоже надо рассмотреть».

При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии напомнил, что вхождение Крыма в состав России и «беспорядки» на Украине произошли при администрации президента США.

«Что касается Украины, то она в беспорядке, — говорит Трамп. — И это случилось при администрации Обамы с его сильными связями с НАТО».

28 июля издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах.

«Мы это рассмотрим», — сказал Дональд Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

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