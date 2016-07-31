«Формула-1»: Хэмилтон выиграл Гран-при Германии
Берлин, 31 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл 12-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошел 31 июля в Германии.
Chi Hang Ong
Льюис Хэмилтон на болиде
Вторым на автодроме «Хоккенхаймринг» приехал пилот Red Bull Даниэль Риккьярдо, третьим — его напарник по команде Макс Ферстаппен.
Отметим, что российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, завершил гонку на 15 месте.
Формула-1. Гран-при Германии
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
2. Даниэль Риккардо (Red Bull)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull)
4. Нико Росберг (Mercedes)
5. Себастьян Феттель (Ferrari)
14. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)
15. Даниил Квят (Toro Rosso).