Берлин, 31 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл 12-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошел 31 июля в Германии.

Chi Hang Ong Льюис Хэмилтон на болиде

Вторым на автодроме «Хоккенхаймринг» приехал пилот Red Bull Даниэль Риккьярдо, третьим — его напарник по команде Макс Ферстаппен.

Отметим, что российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, завершил гонку на 15 месте.

Формула-1. Гран-при Германии

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Даниэль Риккардо (Red Bull)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull)

4. Нико Росберг (Mercedes)

5. Себастьян Феттель (Ferrari)

14. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso)

15. Даниил Квят (Toro Rosso).