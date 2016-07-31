Вашингтон, 31 июля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Американский спортсмен Люк Эйкинс, совершивший прыжок без парашюта с высоты 7,6 км, рассказал о своих впечатлениях во время исполнения данного номера, сообщает Вести.Ru.

skeeze Прыжок с самолёта

По словам скайдайвера, преодолеть страх перед и вовремя исполнения прыжка ему помогла тщательная подготовка.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не нервничал», — сказал американский спортсмен.

При этом Эйкинс добавил, что прыжок без парашюта с высоты 7,6 км мог бы и не состояться, поскольку он беспокоился о жене и сыне и не хотел подвергать свою жизнь опасности.

31 июля телеканал Fox сообщил, что 42-летний американец Люк Эйкинс, который является опытным скайдрайвером, смог совершить прыжок с высоты 7,6 км и приземлиться без парашюта. Экстремальный трюк был выполнен на юге американского штата Калифорния.

Для того, чтобы приземлиться, спортсмену была подготовлена специальная площадка, которая представляла собой 4 крупных автокрана, между которыми натянули огромную сеть, площадью чуть более 2 000 кв. м.

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