Киев, 31 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Власти Украины в связи с визитом французских парламентариев во главе с Тьерри Мариани в Крым возмущены игнорированием «украинского и международного законодательства». Об этом говорится в заявлении украинской делегации, текст которой председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Лев Лагорио. Крымский пейзаж. 1891

«От имени всей украинской делегации заявляю, что мы возмущены дерзким игнорированием украинского и международного законодательства, в чем Мариани проявил себя как рецидивист, — написал он. — Мы не собираемся уважать и терпеть права политиков на демонстративное игнорирование законов и неуважение к государствам-членам Совета Европы».

При этом Арьев добавил, что действия парламентариев Франции, которые посетили полуостров Крым, свидетельствуют о «неуважении к территориальной целостности Украины».

Напомним, делегация французских парламентариев посетила Крым с 29 по 31 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором подавляющее большинство населения полуострова высказалось за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

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