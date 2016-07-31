Ташкент, 31 июля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Мобильная связь не будет полностью работать в Узбекистане 1 августа с 08:30 до 13:30 часов местного времени в связи со вступительными экзаменами в ВУЗы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Stuart Frisby Мобильный телефон

Операторы мобильной связи республики объявили в этот день о профилактических работах.

«Услуги SMS-сообщений и интернета будут недоступны», — говорится в сообщении.

Как заверили операторы, голосовая связь будет работать без ограничений. По мнению узбекских властей, такая мера позволит ВУЗам объективно провести вступительные экзамены.

В Узбекистане работают пять операторов. В GSM-стандарте функционируют Unitel (холдинг Vimpelcom Ltd), Coscom (скандинавская TeliaSonera) и Universal Mobile Systems, совместное предприятие с участием МТС.

Rubicon Wireless Communication оказывает услуги в стандарте CDMA. АК «Узбектелеком», национальный оператор связи, действующий через свой филиал «Узмобайл», оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.