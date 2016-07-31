Москва, 31 июля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. 87-летний российский прозаик и поэт Фазиль Искандер скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом, как передает Life.ru, сообщил источник в медицинских кругах.

Stefano Brivio Траурная свеча

«Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — отметил источник.

Напомним, известный литературный деятель Фазиль Искандер скончался днём, 31 июля, в поселке Переделкино, который расположен на территории Новой Москвы.

Писатель из-за резкого ухудшения здоровья потерял сознание, прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть пожилого человека.

Фазиль Искандер — автор многочисленных романов, стихотворных сборников и повестей. Известность писателю принесли такие его произведения, как эссе-диалог «Думающий о России и американец», эпос «Детство Чика», роман-эпопея «Сандро из Чегема», повесть-притча «Кролики и удавы» и другие произведения.

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