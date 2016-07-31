Лондон, 31 июля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В мире начались продажи восьмой книги О Гарри Поттере. Новое произведение в жанре британской писательницы Джоан Роулинг появилось в продаже сегодня, 31 июля.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». реж Дэвид Йэтс. 2007. Великобритания, США Волшебники

Новая книга Роулинг называется «Гарри Поттер и проклятое дитя». В Великобритании на родине писательницы более 140 книжных магазинов подготовили специальные мероприятия к старту продаж. Толпы фанатов выстраиваются в очереди, чтобы приобрести вожделенный экземпляр книги.

Спустя всего несколько часов с момента старта продаж количество проданных книг превысило миллион копий. Ожидается, что продажи могут побить рекорд седьмой части истории о мальчике-волшебнике.

Стоит отметить, что долгое время считалось, что история Гарри Поттера завершается в седьмой книге Роулинг. Эта сага была экранизирована в восьми фильмах (седьмая книга экранизирована в двух частях).

В России «Гарри Поттер и проклятое дитя» будет продаваться в начале августа.

Популярность книг Роулинг в свое время обеспечили СМИ и интернет, которые вели активное информационное сопровождение произведений Роулинг.