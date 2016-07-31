Домодедово, Московская область, 31 июля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по группе молодых людей в Подмосковье. Как передает Life.ru, в результате инцидента пострадали 4 человека.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля в деревне Поливаново городского округа Домодедово.

Отмечается, что злоумышленник из травматического пистолета произвел несколько выстрелов, вследствие чего 4 человека получили ранения.

«Раненых госпитализировали с места происшествия в центральную больницу города Домодедово», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступника.