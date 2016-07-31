Анкара, 31 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Турции режим Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает репрессии после неудавшейся попытки военного мятежа. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает агентства Anadolu.

Victor Задержание

Сообщается, что прокуратура Анкары выдала ордера на арест 44 человек, в том числе нескольких губернаторов провинций, вице-губернаторов, и других руководящих сотрудников местных администраций. Всех их режим Эрдогана считает причастными к попытке военного переворота. В домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски. Задержать пока удалось только 33 человек. Их имена и должности не сообщаются.

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку военного мятежа. Верные Эрдогану армейские части, а также спецслужбы и полиция смогли подавить выступления военных. При столкновениях погибли 246 человек, более 2 тысяч получили ранения.

В ответ на попытку мятежа режим Эрдогана начал массовые репрессии. Число задержанных превысило 13 человек. Всех из подозревают в причастности к мятежу.