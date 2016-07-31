В Турции задержаны 33 высокопоставленных чиновника
Анкара, 31 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Турции режим Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает репрессии после неудавшейся попытки военного мятежа. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает агентства Anadolu.
Сообщается, что прокуратура Анкары выдала ордера на арест 44 человек, в том числе нескольких губернаторов провинций, вице-губернаторов, и других руководящих сотрудников местных администраций. Всех их режим Эрдогана считает причастными к попытке военного переворота. В домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски. Задержать пока удалось только 33 человек. Их имена и должности не сообщаются.
Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку военного мятежа. Верные Эрдогану армейские части, а также спецслужбы и полиция смогли подавить выступления военных. При столкновениях погибли 246 человек, более 2 тысяч получили ранения.
В ответ на попытку мятежа режим Эрдогана начал массовые репрессии. Число задержанных превысило 13 человек. Всех из подозревают в причастности к мятежу.