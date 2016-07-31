Кёльн, Германия, 31 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Власти Германии запретили трансляцию обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к митингу в германском городе Кельне, который проводят местные турки в защиту демократии и против военного переворота. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган и Запад

Сообщается, что обращение Эрдогана к митингу должно было транслироваться в режиме телеконференции на митинге в Кельне в защиту демократии и против переворота. Однако, Конституционный суд германии запретил эту трансляцию. Полиция Кельна объяснила запрет соображениями безопасности.

Германо-турецкие отношения переживают непростые времена. Осложнения начались после того, как Турция создала огромный поток беженцев с Ближнего Востока в Евросоюз. Этим Эрдоган пытался шантажировать ЕС с тем, чтобы вступление Турции в наднациональное объединение было ускорено.

В ответ на это германский бундестаг признал геноцид армян в Османской Турции в 1914 году, что вызвало гнев Эрдогана.

После неудавшейся попытку военного мятежа режим Эрдогана начал открытые репрессии против светской части общества. В Берлине этим меры вызвали острое осуждение. Когда в Турции после провалившегося мятежа встал вопрос о введении смертной казни, власти Германии заявили, что в случае её введения, путь Турции в ЕС закрыт.