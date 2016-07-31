В Турции после мятежа продолжаются массовые увольнения военнослужащих
Анкара, 31 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Власти Турции уволили из рядов Вооруженных сил республики более 1300 военных. Об этом сегодня, 31 июля, сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что после неудавшегося военного мятежа, предпринятого группой турецких военных в ночь на 16 июля, турецкие власти приняли решение уволить из рядов Вооруженных сил более 1300 военных.
Из рядов ВС Турции, в частности, уволены: адъютант президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Али Языджи, адъютант начальника Генерального штаба Турции Левент Тюрккан, руководитель секретариата главы Минобороны Турции Тевфик Гек. Все они подозреваются в причастности к организации военного мятежа.
Из рядов турецкой жандармерии уволены 1100 человек, так как часть этих войск встала на сторону мятежников в ночь на 16 июля.
На данный момент число уволенных военных уже превысило 3 тысячи человек. Всех их подозревают в связях с бывшим имамом и проповедником Фетуллахом Гюленом. Именно Гюлена Эрдоган считает главным вдохновителем мятежа. Сам проповедник давно живет в США и заявляет, что мятеж был организован самим Эрдоганом, чтобы расправиться со своими политическими соперниками и окончательно подчинить себе армию.
Тем не менее власти Турции требуют выдать Гюлена, но Вашингтон требует веских доказательств причастности проповедника к мятежу.