Анкара, 31 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Власти Турции уволили из рядов Вооруженных сил республики более 1300 военных. Об этом сегодня, 31 июля, сообщают турецкие СМИ.

Sean Patrick Casey Турецкий военнослужащий

Сообщается, что после неудавшегося военного мятежа, предпринятого группой турецких военных в ночь на 16 июля, турецкие власти приняли решение уволить из рядов Вооруженных сил более 1300 военных.

Из рядов ВС Турции, в частности, уволены: адъютант президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Али Языджи, адъютант начальника Генерального штаба Турции Левент Тюрккан, руководитель секретариата главы Минобороны Турции Тевфик Гек. Все они подозреваются в причастности к организации военного мятежа.

Из рядов турецкой жандармерии уволены 1100 человек, так как часть этих войск встала на сторону мятежников в ночь на 16 июля.

На данный момент число уволенных военных уже превысило 3 тысячи человек. Всех их подозревают в связях с бывшим имамом и проповедником Фетуллахом Гюленом. Именно Гюлена Эрдоган считает главным вдохновителем мятежа. Сам проповедник давно живет в США и заявляет, что мятеж был организован самим Эрдоганом, чтобы расправиться со своими политическими соперниками и окончательно подчинить себе армию.

Тем не менее власти Турции требуют выдать Гюлена, но Вашингтон требует веских доказательств причастности проповедника к мятежу.