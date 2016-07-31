Калининград, 31 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. ИА REGNUM представляет обзор прессы Калининградской области по поводу отставки губернатора Николая Цуканова и назначения на эту должность генерал-майора ФСБ Евгения Зиничева.

gov39.ru Журналисты обратили внимание на манеру выступления нового калининградского губернатора — «в затылок» подчинённым

Многие региональные СМИ отмечают символическое совпадение — в июне прошлого года УФСБ по Калининградской области возглавил Зиничев, и в июне на сайте Кремля появилось сообщение об отставке губернатора Цуканова (правда, затем это известие было названо «технической ошибкой» и аннулировано). По данным политолога Сергея Артёменко, три дня назад «случилось то, что должно было произойти еще год назад».

«Пока действующий губернатор красовался на предвыборных плакатах, раздавал оплаченные из бюджета интервью, воевал с врагами, колесил по области, осматривая владения и участвовал в ничего не значащих встречах с высокопоставленными людьми, всего в нескольких сотнях метров от его кабинета медленно и скрупулёзно разрабатывался сценарий фактически прямого президентского правления в отдельно взятом регионе», — пишет портал «Новый Калининград».

По мнению калининградского политтехнолога Анатолия Ромашко, которого цитирует радио «Балтик плюс», «мало кто останется на своих постах из нынешнего правительства Калининградской области».

«Те чиновники, которые присягнули на верность Николаю Цуканову в сентябре прошлого года (когда состоялись губернаторские выборы — ИА REGNUM ) и сделали на него слишком большую ставку, сейчас пребывают в растерянности», — сказал Ромашко. Он добавил, что «по слухам, которые я знаю, наш нынешний и.о. губернатора Зиничев, когда приходил в ФСБ, то там структура была очень серьёзно изменена». «Думаю, что мало кто останется из нынешнего правительства. И чиновники так считают. Но не стоит ждать резких изменений», — сказал политтехнолог.

С призывом «кардинально обновить» региональный кабинет министров обратился к Зиничеву и оппозиционный депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург из депутатского объединения «Запад России» (созданного на базе прохоровской «Гражданской платформы»). Кстати, Гинзбург, уточняет деловой портал «Руград», стал единственным выступающим на церемонии представления врио губернатора (помимо начальника Управления президента России по внутренней политике Татьяны Вороновой и спикера облдумы Марины Оргеевой).

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Гинзбург сказал, что надеется, что это «не заигрывание с оппозицией», а предложение начать диалог. «Я понимаю, что пришлось ломать и позицию руководства облдумы, и позицию «Единой России», которой на церемонии вообще слова не дали, — продолжил депутат. — И когда я, выступая, глядел на Воронову и Зиничева, то видел то, что мои слова доходят до них, я видел их эмоциональную реакцию».

Соратников Цуканова в региональном правительстве Гинзбург назвал «бывшими комсомольскими продажными работниками, от которых область уже стонет».

Главная региональная сенсация первого дня пребывания в должности врио губернатора — назначение Антона Алиханова руководителем правительства Калининградской области (пока также врио). Чиновнику всего 29 лет (30 лет исполняется 19 сентября 2016 года), в Калининград он прибыл из Москвы в сентябре прошлого года (до этого Алиханов работал в Министерстве промышленности и торговли России) сразу после победы Цуканова на выборах. Сам Зиничев сказал, что у Алиханов есть «хороший опыт», что косвенно подтверждает предположение журналистов о том, что и Зиничев, и Алиханов были направлены в прошлом году Кремлём «осмотреться».

Структуру региональной власти в виде правительства и министерств создал в 2005 году тогдашний губернатор Георгий Боос. Однако должность председателя правительства Калининградской области неизменно оставалась вакантной (вернее, её замещали сами губернаторы). И именно оппозиция (в лице того же Гинзбурга) не раз предлагала разделить губернатора и премьер-министра, который координировал бы работу кабинета.

Из казусов, связанных с закатом Цуканова, журналисты обратили внимание на трансформацию предвыборного сайта «Зацуканова.РФ». Портал, созданный в марте 2015 года, являл собой попытку заручиться поддержкой электоральной молодёжи. Популяризация и продвижение сайта были запредельными, но сегодня выяснилось, что при заходе на «Зацуканова.РФ» происходит автоматический переход на страницу продажи дешёвых авиабилетов.