Екатеринбург, 31 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. 16 политических партий собирались участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

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По единому избирательному округу списки выдвинули 10 партий. Уже официально зарегистрирован список партии «Яблоко». У «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Народной партии «За женщин России», «Российской партии пенсионеров за справедливость», «Родины», «Зелёные» и «Коммунистической партии коммунисты России» (КПКР). «Родине» и КПКР предстоит собирать подписи избирателей. К 3 августа они должны сдать не менее 17 тыс. 062 подписей.

Всего по пропорциональной системе в Заксобрании будет распределена половина мест — 25. На них претендуют 916 кандидатов. А по одномандатным округам заявлены 223 кандидата от 14 избирательных объединений, а также 10 самовыдвиженцев. Своих одномандатников в областной парламент продвигают «Воля», «За женщин России», КПРФ, «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Яблоко», «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Зелёные», «Справедливая Россия», «Партия Роста» и «Гражданская платформа» и «Патриоты России».

Отметим, две партии, как пояснили в облизбиркоме, заявляли о намерении участвовать в выборах, но так и не смогли пройти весь путь до сдачи документов. Это «Казачья партия» и «Партия пенсионеров России».

Добавим, что всего правом участвовать в выборах депутатов свердловского Заксобрания обладают 74 партии, из которых 63 имеют отделения в Свердловской области. Но они не планируют участвовать в выборах депутатов свердловского Заксобрания. В то же время, на выборы депутатов думы Белоярского городского округа выдвинуты граждане, представляющие Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России», партию «Оплот России» и «Казачью партию России».

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Отметим, выборы в Законодательное собрание Свердловской области нынешнего созыва состоялись 4 декабря 2011 года и проходили по смешанной системе. По партийным спискам из 25 мест «Единая Россия» получила лишь восемь. И только победа в одномандатных округах позволила единороссам сохранить контроль над свердловским парламентом. Сейчас «Единая Россия» имеет в Заксобрании 28 депутатов. Ещё восемь числятся в «Справедливой России», которая по партийным спискам набрала в Екатеринбурге почти треть голосов избирателей, шесть у КПРФ, а четыре — у ЛДПР.