Москва, 31 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В возрасте 87 лет в Москве скончался советский и российский прозаик и поэт Фазиль Искандер. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает телеканал «Россия 24».

kremlin.ru Фазиль Искандер

Известность Искандеру принесли такие его произведения, как роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о России и американец». А также популярны повести «Человек и его окрестности», «Школьный вальс, или Энергия стыда», «Поэт», «Стоянка человека», «Софичка», рассказы: «Тринадцатый подвиг Геракла», «Начало», «Петух», «Рассказ о море», «Дедушка» и другие произведения.

Искандер был почетным членом Российской академии художеств. Также он был удостоен ряда наград, в том числе Орденов за заслуги перед Отечеством II, III и IV степеней, Госпремий СССР и РФ, а также премии правительства России.