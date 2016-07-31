Псков, 31 июля, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Псковский избирком отказал региональному отделению партии «Родина» в регистрации единого списка кандидатов в депутаты областного собрания. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии, в ходе его проверки выявлено более 10% недостоверных подписей.

Christopher Sessums Остановка выборной кампании

«Присутствующий на заседании лидер партии «Родина» Константин Вилков сказал, что у него нет претензий к работе избирательной комиссии и вся вина по представленным подписям лежит только на нём», — сообщили в облизбиркоме.

Ранее Вилков сообщил «Псковской ленте новостей», что действительными признаны 2414 подписей из 2969 собранных, а принятое облизбиркомом решение объяснил позицией членов избирательной комиссии: представителей тех политических партий, которые являются оппонентами «Родины». Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков ответил Вилкову в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», посоветовав «не надо умножать без надобности число своих сущностей».

Отметим, что 30 июля Псковский облизбирком зарегистрировал на участие в выборах в областное собрание единый список кандидатов «Партии роста» в количестве 46 человек во главе с лидером партии Борисом Титовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе избирком Псковской области заверил списки ещё пяти партий: «Единой России», «Справедливой России», «Яблока», КПРФ и «Патриотов России». Выборы депутатов Псковского областного собрания шестого созыва пройдут 18 сентября.