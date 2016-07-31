Остин, США, 31 июля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В результате стрельбы в американском городе Остин (штат Техас) погиб один человек, ранения получили трое. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает служба экстренной медицинской помощи округа на своей официальной странице в Twitter.

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Ранее сегодня стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в Остине. Местная полиция сообщила, что стрельба велась как минимум в двух местах в пределах одного из районов города. О том удалось ли задержать стрелка информация не поступала.

Сообщается, что жертвой стрельбы стала женщина в возрасте примерно 30 лет. Три человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.