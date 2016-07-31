Ереван, 31 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Участник вооруженной группы «Сасна црер» Варужан Аветисян опроверг причастность боевиков к убийству полицейского Юрия Тепаносяна.

пресс-служба полиции Армении Предполагаемый убийца полицейского

«Заявляю со всей ответственностью, что полицейский был убит не нами. Данная территория нами даже не просматривается. По всей вероятности, он был убит одним из беспорядочных выстрелов их же снайперов. Не хочу сказать, что это было сделано умышленно, однако то, что это было сделано не нами, могу сказать со всей убежденностью», — цитирует Аветисяна агентство News.am.

30 июля в результате стрельбы со стороны здания полка ППС в Ереване погиб один полицейский Юрий Тепаносян.

«Со стороны полка ППС была открыта стрельба. В результате погиб служащий войск полиции Юра Тепаносян, 1986 года рождения, который находился в машине на расстоянии 350−400 м», — сообщил руководитель пресс-службы полиции Армении Ашот Агаронян, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Facebook.

По словам Агароняна, полицейский получил смертельное ранение в голову. «Без отца остались трое малолетних детей», — подчеркнул он.

Столкновения в армянской столице сопровождались обострением на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана. «Из огнестрельного оружия разного калибра в сторону армянских пограничников было выпущено более 600 выстрелов», — уточнили в Минобороны Армении, добавив, что в районе 00:40 был ранен военнослужащий Ованес Гаспарян, 1997 г. р.

29 июля в 23:25 минут по местному времени (22:25 мск) в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана был ранен военнослужащий карабахской армии Грач Геворгян, передает портал «Кавказский Узел».