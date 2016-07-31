Адана, Турция, 31 июля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Власти Турции существенно усиливают меры безопасности в районе натовской авиабазы «Инджирлик» в провинции Адана на юге страны перед намеченным на сегодня, 31 июля, визитом на авиабазу главы комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает телеканал NTV.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

Визит Данфорда станет первым визитом американского высокопоставленного военного в Турцию после неудачной попытки военного переворота в ночь на 16 июля. Данфорд уже назвал заявления некоторых турецких СМИ о том, что США якобы причастные к мятежу, абсурдными.

Стоит отметить, что на минувшей неделе активисты из молодежной ассоциации Анатолии провели у авиабазы «Инджирлик» акцию протеста, на которой открыто обвиняли США в причастности к организации военного мятежа. Протестующие сожгли американский флаг и выкрикивали антиамериканские лозунги.

Телеканал сообщает, что авиабаза «Инджерлик» оцеплена семью тысячами полицейских при спецтехнике, в том числе с водометы.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что блокирование авиабазы «Инджирлик» связано с попыткой нового военного мятежа в городе Адана. Однако министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик эту информацию опроверг.