Лондон, 31 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. «Путин усиливает давление, — пишет издание. — Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. В этом, наверно, не было бы ничего особенного, если бы участники не решили провести маневры практически сразу после того, как Гаагский суд отказал Китаю в правах на спорные морские территории».

manhhai Южно-Китайское море

Китайское Министерство обороны не видит в факте тренировок чего-то из ряда вон выходящего, утверждая, что это обычные учения с привлечением дружественных стран для отработки взаимодействия, и не направленные против кого-либо.

Однако Sun на мякине не проведешь: «Путин поддерживает действия Китая, который, в свою очередь направил предупреждение США, чтобы те не создавали очаг напряженности в регионе. Китай и Россия имеют право вето в ООН и не раз им пользовались при заслушивании различных вопросов в Совете Безопасности. Например, по Сирии позиция Китая и России противоречит позиции США и Европы, — сообщает газета. — Китай фактически встал на тропу войны, заявив, что не собирается признавать решение Гаагского суда, и не намерен отказываться от претензий на воды Южно-Китайского моря — важного транспортного узла в регионе, через который в течение года проходит различных товаров на общую сумму 5 триллионов долларов. В качестве противников на учениях Россия и Китай объявят Вьетнам, Бруней, Малайзию, Филиппины и Тайвань».

«Китай неоднократно обвинял Соединенные Штаты в создании очагов напряженности в регионе, направляя свои военные суда для патрулирования этих вод. США же отвечали, что лишь беспокоятся о свободе судоходства и не собираются вмешиваться в какие-либо споры, возникающие между странами-соседями, делящими акваторию», — заключает Sun.