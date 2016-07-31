Лондон, 31 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Выступая на встрече со спортсменами России, отправляющимися на Олимпиаду, президент РФ жестко раскритиковал решение Международной федерации легкой атлетики, назвав тотальное отстранение российских спортсменов «вопиющей дискриминацией». Владимир Путин подчеркнул, что этим «ИААФ вышла не только за рамки правового поля, но и здравого смысла», своими действиями подорвав свой собственный авторитет. Неучастие россиян, по мнению главы Кремля, снизит ценность легкоатлетических соревнований, уменьшив конкуренцию атлетов».

Шарль-Антуан Куапель. Гнев Ахиллеса. XVIII век

«63-летний бывший офицер КГБ, человек, фанатично преданный спорту, пожелал своей команде удачи и пообещал всем, кто удачно выступит, щедрое финансовое вознаграждение», — информирует издание. Попутно замечая, что слова о «выходе за рамки правового поля», произнесенные российским лидером — прямой намек на то, что теперь вопросы справедливого или несправедливого отстранения спортсменов РФ от участия в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, рассматриваться будут уже не в лозаннском спортивном арбитраже, а в международных судах на основании положений гражданского права.