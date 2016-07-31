Остин, США, 31 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В американском городе Остин (штат Техас) неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает полиция Остина в своем официальном микроблоге в Twitter.

Geoffrey Fairchild Стрельба

«Инцидент со стрелком в центре города. Воздержитесь от поездок центр города», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадало много людей. Полиция уточняет, что стрельба велась из разных мест в пределах одного района Остина.

Экстренные службы города сообщают, что как минимум один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Информация уточняется.