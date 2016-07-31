Севастополь, 31 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. После президентских выборов во Франции, которые намечены на весну будущего года, позиция официального Парижа в отношении признания Крыма частью Российской Федерации может поменяться. Об этом сегодня, 31 июля, заявил журналистам в Севастополе глава делегации французских парламентариев, член Национального собрания, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

Он подчеркнул, что в случае, если партия «Республиканцы», которую Мариани возглавляет, выиграет президентские выборы, то позиция Франции по Крыму изменится. Также политик обратил внимание, что в ближайшее время выборы пройдут не только во Франции, но в США и в Германии. После выборов позиции этих стран в отношении Крыма и антироссийских санкций могут измениться.

Также Мариани высказался о кандидатах на пост президента США. Он считает, что политика Дональда Трампа была бы менее опасной, чем его главного соперника — Хиллари Клинтон. «Если Клинтон будет избрана, ее политика станет более опасной, чем политика Трампа», — сказал французский депутат.