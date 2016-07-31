Москва, 31 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. 26 июля Следственный комитет Российской Федерации (СКР) подтвердил информацию о проведении обысков в Федеральной таможенной службе (ФТС), в том числе, в кабинете главы ФТС Андрея Бельянинова и по месту его жительства.

customs.ru Глава Федеральной Таможенной Службы Андрей Бельянинов (в форме)

«Обыски по месту жительства и службы у главы Федеральной таможенной службы — это, конечно, прецедент. Прежде всего, следственные органы показывают, что неприкасаемых нет. Никто не застрахован от того, чтобы стать непосредственным участником следственных действий. Другой вопрос — что уголовное дело само по себе выглядит довольно странно. Руководители нескольких фирм обвиняются в контрабанде алкоголя в Россию, по показаниям одного из них выходят на самого руководителя таможенной службы и его заместителей (у которых также прошли обыски). Обыски, допрос… А в итоге глава ФТС все равно остается лишь свидетелем по делу. Это слишком уж напоминает дело Васильевой—Сердюкова, тогда ведь бывший министр обороны также был свидетелем, им до конца и остался», — заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Илья Рейзер.

Юрист обращает внимание на то, что глава ФТС и правда может оказаться ни при чем — в конце концов глава любого ведомства не всесилен, чтобы успевать отследить все действия подчиненных. «Также обратите внимание: Бельянинов не арестован, проходит как свидетель, обвинения против него не выдвинуты, пока следствие лишь проверяет законность получения найденных миллионов и подлинность предметов роскоши. Однако, учитывая декларации о доходах самого руководителя ФТС и его жены, у них вполне законно могли быть эти миллионы. Во всяком случае, есть шанс доказать это», подытожил Илья Рейзер. Другой известный московский адвокат Владимир Постанюк уверен, что сообщения средств массовой информации о том, что обыск в квартире руководителя ФТС Андрея Бельянинова связан с делом о коррупции и предполагаемым привлечением его в качестве обвиняемого, «явно притянуты за уши». Прежде всего, растиражированные комментарии о найденных богатствах чиновника, о деньгах в коробках из-под обуви и роскошной квартире «ровным счетом ничего не значат.»

«В таких случаях необходимо обращаться к первоисточникам. В данном случае это декларация о доходах, которую заполняют все госслужащие России. За прошлый год, по официальным данным из этой самой декларации, Бельянинов за 2015 год заработал почти 13 миллионов рублей. Его жена в разы больше. Все это посчитали законным. Поэтому вполне логично, что проводившие обыск оперативники нашли в хорошей квартире миллионы рублей наличных денег — с таким уровнем дохода, семья Бельяниновых вполне может себе это позволить. А потом — разве кто-то из высокопоставленных чиновников живет в непрезентабельной «хрущевке»? Нет!», — заявил Владимир Постанюк корреспонденту ИА REGNUM.

Рассуждения о подоплеке этой истории, о неких переделах и перестановках в силовых структурах эксперт также считает «лишенными смысла». «Официально все очень просто — возбуждено уголовное дело о контрабанде алкоголя, арестованы подозреваемые, руководители нескольких российских компаний. Один из них, по сообщениям СМИ, пошел на сделку со следствием и, якобы. указал на главу ФТС. Бельянинова обыскали и допросили, его статус остался неизменным — свидетель, в самой службе заявили, что руководитель в очередном отпуске, никакой отставки не было. Все предельно ясно и чисто. А по поводу законности приобретения каких-либо предметов роскоши и происхождения денег — читайте декларацию, он мог это вполне легально приобрести и кстати не обязан этого доказывать с точки зрения УК РФ», полагает адвокат Владимир Постанюк.