Вашингтон, 31 июля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Власти США не исключают введение санкций против страны, которая, по мнению Вашингтона, может быть ответственной за недавний взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. Об этом сегодня, 31 июля, заявила помощник президента США Барака Хусейна Обамы по борьбе с терроризмом Лиза Монако, выступая на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо)

Blue Coat Photos Кибератака

Монако заявила, что пока американские власти точно не знают, кто именно осуществил кибератаки на сервера Демократической партии. Сами представители партии поспешили обвинить в этом неких хакеров, якобы связанных с Россией.

«Пока еще мы не все знаем. Я не буду комментировать продолжающееся расследование», — подчеркнула помощница Обамы. При этом она не смогла сказать, сколько времени может занять расследование. Камень в сторону Россию помощница Обамы также не преминула метнуть: «Некоторые из тех, кто действует в этой сфере, более профессиональны, чем другие. Я бы отметила, что Россия действует особенно утонченно».

Напомним, 22 июля этого года, портал WikiLeaks выложила в открытый доступ более 19 тыс. электронных писем Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Эта информация была получена при помощи учетных записей семерых ключевых фигур комитета. Обширная электронная переписка затрагивает период с января 2015 года по май 2016 года.

Эти материалы свидетельствую о том, что в ходе внутрипартийных выборов НКДП вовсе не занимал нейтральную позицию, как ему положено, а активно поддерживал Хиллари Клинтон и всячески пытался дискредитировать её основного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

В результате разразившегося скандала руководитель Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман Шульц объявила о своей отставке. Высшее руководство США, в том числе сам президент Обама, заявили, что за взломом серверов НКДП, скорее всего стоит российское правительство и спецслужбы.