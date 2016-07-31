Вашингтон, 31 июля, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп заявил, что отказался от встречи с влиятельными американскими бизнесменами, миллиардерами братьями Кох. Об этом сам Трамп написал накануне, 30 июля, в своем Twitter.

Gage Skidmore Миллиардер Дэвид Кох

«Я отказался от встречи с Чарльзом и Дэвидом Кохами. Для них будет намного лучше встретиться с политическими марионетками, это будет для них гораздо полезнее», — написал Трамп.

Братья Кохи являются владельцами транснациональной корпорации Koch Industries, которая входит в число крупнейших частных компаний США. Сами Кохи заявляют, что они являются консерваторами и сторонниками Республиканской партии. В основном это выражается в требовании максимального невмешательства государства в экономику.

Кохи владеют разветвленной сетью НКО, которая проводит интересы Республиканской партии в американском обществе. Ещё в 2015 году они заявили, что выделят на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Республиканской партии почти $900 млн.

Однако Кохи изначально не поддерживали Трампа и критиковали его за позицию по миграции и торговле.