Адана, Турция, 31 июля, 2016, 07:49 — ИА Регнум. В Турции силовики заблокировали авиабазу «Инджирлик», которая используется военным блоком НАТО, в том числе, ВВС США. Об этом сегодня, 31 июля пишет Hurriyet.

Christopher Hall Турецкие военнослужащие

Сообщается, что поводом для блокировки базы стала информация о якобы готовящемся очередном мятеже военных в городе Адана, который расположен в 8 километрах от авиабазы «Инджирлик».

Уточняется, что все входы и выходы с базы были перекрыты в 23:00 по местному времени 30 июля. На данный момент «Инджирлик» блокируют около 7 тысяч турецких силовиков.

При этом министр Турции по европейским делам Омар Челик заявил, что поводов для беспокойства нет, а силовики просто проводят проверку систем безопасности.

«Я нахожусь в Адане… Мы провели общую проверку систем безопасности. Никаких проблем не обнаружили», — написал Челик в своем Twitter.

Другие турецкие СМИ сообщают, что проверка безопасности связана с предстоящим визитом на авиабазу «Инджирлик» главы комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда. Ожидается, что он прилетит в Анкару и посетит авиабазу «Инджерлик», где поговорит с натовскими военным.

Авиабаза «Инджирлик» является местом хранения американских атомных бомб, которые в случае войны должны быть сброшены на Российскую Федерацию.