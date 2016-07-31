Вашингтон, 31 июля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Один из самых опытных в мире скайдрайверов — 42-летний американец Люк Эйкинс смог совершить прыжок с высоты 7,6 километров и приземлиться без парашюта. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает телеканал Fox.

Kyle McNally Прыжок с высоты

Экстремальный трюк был выполнен на юге американского штата Калифорния. Для того, чтобы приземлиться, Эйкинсу была подготовлена специальная площадка. Она представляла собой четыре крупных автокрана, между которыми натянули огромную сеть, площадью чуть более 2 тысяч квадратных метров.

По бокам от сети были установлены четыре мощных прожектора, направленных вверх. Когда они светили белым светом — это означало, что Эйкинс падает по правильной траектории. Если же загорался красный, то это означало, что скайдрайверу следует немедленно корректировать траекторию.

Одним из сложных моментов трюка являлось непосредственное соприкосновение с сетью. Буквально за секунду до приземления Эйкинсу было необходимо перевернуться в воздухе на спину, чтобы не удариться о сеть животом, что привело бы к серьёзной травме. Эйкинс несколько раз отрепетировал этот поворот, пока летел 7,6 километров.

Скорость падения Эйкинса составила почти 200 километров в час. Его сердцебиение достигало 148 ударов в минуту. Приземление прошло успешно.

Ещё до прыжка Эйкинс заявил, что уверен в успехе, так как все просчитал. «то просчитанный риск, мы все много раз перепроверили, за мной стоит наука. Со мной наука и математика. Мы покажем, что реально возможно», — сказал скайдрайвер.

Стоит отметить, что начал свою карьеру спортсмена-парашютиста в подростковом возрасте. Он совершил уже более 18 тысяч прыжков, из них в 30 случаях ему понадобился запасной парашют.