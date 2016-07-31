Колорадо-Спрингс, США, 31 июля, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, направляясь на выступление перед своими сторонниками в штате Колорадо, застрял в шахте лифта. Для его извлечения из ловушки понадобился отряд пожарной охраны, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

d26b73 Лифт

Согласно данным пожарной службы, инцидент произошел еще в пятницу, 29 июля, когда Дональд Трамп и еще 9 человек застряли в лифте между первым и вторым этажами отеля. Для извлечения заблокированных людей сотрудники пожарной охраны проникли на крышу лифта со второго этажа. Открыв люк в крыше кабины лифта, пожарные приставили лестницу, воспользовавшись которой Трамп и еще 9 человек смогли покинуть место своего заточения.

Во время происшествия никто не пострадал, сообщили в пожарной службе. В избирательном штабе Трампа инцидент подтвердили, однако комментировать его отказались.

Известно, что на митинге в пятницу, 29 июля, в Университете Колорадо Колорадо-Спрингс, на который Трамп все-таки попал, присутствовали также сотрудники пожарной службы. Миллиардер, заметив их, поинтересовался, не сотрудники ли они штаба Хиллари Клинтон. «Хей, может, он человек Хиллари?», — воскликнул Трамп, глядя на начальника пожарной охраны.