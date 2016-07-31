Грозный, 31 июля, 2016, 05:46 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу, 30 июля, подал пакет документов для регистрации кандидатуры на должность главы Чечни в республиканскую избирательную комиссию. Об этом Кадыров сообщил в своем Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я благодарен Всевышнему Аллаху за возможность продолжить курс Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова», — написал политик. Кроме того, Кадыров отметил, что перед республикой стоит много задач, которые он при сумеет реализовать при поддержке президента России Владимира Путна и народа Чечни.

Согласно процедуре, решение о регистрации кандидата должно быть принято избиркомом до 3 августа.

Ранее, 2 июля, Кадыров дал согласие на участие в региональных выборах. Баллотироваться на должность руководителя республики Кадыров будет от партии «Единая Россия».