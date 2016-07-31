Бразилиа, 31 июля, 2016, 05:21 — ИА Регнум. На территории Бразилии задержан 47-летний мужчина, находившийся в розыске с 1992 года. Задержанный обвиняется в совершении военных преступлений во время войны гражданской войны на территории бывшей Югославии. О взятии мужчины под арест в воскресенье, 31 июля, сообщает Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

Victor Арест

Как следует из распространенного прокуратурой заявления, Никола Черанич был арестован властями в субботу, 30 июля. Полиция обнаружила его в 45 км к северо-западу от Санта-Паулу, в городе Индаиатуба.

Согласно размещенным на официальном сайте интерпола данным, Черанич обвиняется в военных преступлениях против гражданского населения. Кроме этого никаких подробностей относительно противоправных деяний, совершенных задержанным не сообщается. Никаких подробностей прессе не смогли предоставить и бразильские власти.

Ранее, 24 июня, министерство юстиции Бразилии передало в Верховный суд страны запрос о выдаче Черанича, сделанный властями Боснии и Герцеговины, в связи с чем и были начаты его поиски.

Теперь Верховный суд Бразилии должен вынести решение о выдаче подозреваемого.