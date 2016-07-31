Мехико, 31 июля, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Массовые убийства в двух мексиканских штатах лишили жизни по крайней мере 16 человек. Девять сожженных тел были найдены внутри внедорожника в штате Мичоакан, в штате Герреро полицейские обнаружили расстрелянными семь человек. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает агентство АР.

mosaic36 Кровь

По данным прокуратуры штата Мичоакан, девять человек были сожжены в субботу, 30 июля, в салоне внедорожника недалеко от трубопровода государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos. В ведомстве считают, что преступления может быть связано с попыткой незаконной врезки в трубу с целью кражи топлива.

В тот же день, 30 июля, в штате Герреро были обнаружены тела семьи из семи человек. Все они были расстреляны злоумышленниками. Среди погибших — двое детей. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление органов общественной безопасности, преступление было совершено недалеко от Игуалы, места, где в 2014 году были убиты пропавшие студенты.

По данным Reuters, только за прошедший год в Мексике было убито более 20 тысяч человек.