Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31 июля, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета в составе трех человек примет окончательное решение относительно допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Решение будет принято исходя из рекомендаций CAS, сообщает АР в субботу, 30 июля, со ссылкой на представителя МОК (Международного олимпийского комитета) Марка Адамса.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

В состав комиссии войдут три человека: председатель медицинской комиссии МОК Угур Эрденер (Турция), вице-президент федерации по современному пятиборью Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания) и глава комиссии атлетов Клаудиа Бокель (Германия).

Именно этой группе предстоит принять окончательное решение об участии или неучастии российских спортсменов в Олимпиаде. «Мы работаем в очень-очень сжатые сроки, — заявил Адамс. — Все должно быть закончено самое позднее в пятницу».

По словам представителя МОК, комиссия не будет давать разрешения тем, кого уже отстранили от участия, а лишь рассмотрит заявления тех, кто не замешан в допинговых скандалах.

«Очень важно, что МОК принимает окончательное решение на основе независимых рекомендаций», — подчеркнул Адамс.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 июля членами МОК было принято решение не отстранять российскую сборную от Олимпийских игр в полном составе. Однако это решение не касается сборной российских легкоатлетов, ввиду того, что согласно решению IAAF, Всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства и на этом основании все российские атлеты не смогут участвовать в международных соревнованиях.