Ереван, 31 июля, 2016, 03:44 — ИА Регнум. На прошедшем в субботу, 30 июля, на улице Баграмяна в Ереване митинге сторонников вооруженной группировки «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), один из митингующих совершил попытку самосожжения. Загоревшегося мужчину быстро удалось потушить находившимся рядом демонстрантам, сообщает портал PanARMENIAN.Net.

Image Catalog Самосожжение

Как стало известно, мужчина облился горючим веществом, предположительно бензином, и поджег себя. Практически сразу после возгорания окружающим удалось сбить пламя, после чего мужчина даже смог передвигаться самостоятельно. К месту происшествия подъехала полицейская машина, сесть в которую обгоревший демонстрант отказался.

Сотрудники медицинской службы на площади так и не появились. С многочисленными ожогами пострадавший мужчина был доставлен в больницу товарищами на такси.

Напомним, вооруженная группа «Сасна црер», захватила 17 июля здание полицейского полка в Ереване и взяла в заложники полицейских. Захватчики требовали освобождения одного из лидеров «Учредительного собрания» Жирайра Сефиляна, арестованного по подозрению в подготовке захвата зданий, кроме того «Сасунские храбрецы» требовали отставки президента Армении Сержа Саргсяна. 23 июля захватчики освободили всех заложников.