Бразилиа, 31 июля, 2016, 03:17 — ИА Регнум. Завершающая стадия импичмента временно отстраненного от власти президента Бразилии Дилмы Руссефф назначена на 29 августа. Об окончательном решении по этому вопросу объявил председатель Верховного суда страны Рикарду Левандовски, сообщает 30 июля Jornal O Globo.

Jonas Pereira Президент Бразилии Дилма Руссефф

Сроки были согласованы с председателем сената (верхней палаты бразильского парламента) Ренаном Калейросом. Ожидается, что финальная процедура импичмента продлится около пяти дней. Датой окончательного решения по отставке Руссефф может стать 2 сентября, однако эксперты не исключают, что рассмотрение может затянуться.

Во дворце Планалту считают, что все формальности с отставкой необходимо уладить до 6 сентября, для того чтобы временно исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер смог «спокойно» представлять страну на G-20.

Кроме того, верховный судья также заинтересован в завершении всех формальностей в установленные законом сроки, поскольку 10 сентября заканчивается срок его полномочий.