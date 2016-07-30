Тунис, 31 июля, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Тунисский парламент в субботу, 30 июля, вынес вотум недоверия действующему правительству страны, во главе которого находится премьер-министр Хабиб Эссид. Об этом сообщает турецкое агентство TRT World.

Keith Roper Тунисский флаг

На заседании присутствовал 191 депутат из 217. Для сохранения доверия премьер-министру необходимо было получить голоса 109 членов парламента, однако за него проголосовало лишь трое. 118 депутатов отдали свои голоса против Эссида, еще 27 человек воздержались.

Тунисский политик Али Лараед, занимавший должность главы правительства страны с февраля по декабрь 2013 года, заявил, что правительство Эссида было слишком слабым. «Настало время для перемен», — заявил Лараед.

Как отмечает источник, за время полутора лет деятельности правительства Эссида экономический рост Туниса замедлился с 2,3% в 2014 году до 0,8. В конце прошлого года уровень безработицы в стране достиг 15%. Кроме того, в прошлом году страна пережила три террористические атаки, в том числе в одном из курортных отелей, что резко отрицательно сказалось на туриндустрии, которая является основным источником рабочих мест. На долю туризма приходится около 8% экономики Туниса.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси призвал создать новое правительство и ускорить проведение реформ в стране.